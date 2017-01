Schömberg Auch das richtige Menschenbild exportieren

Schömberg. Im Kurhaus zeigte sich Oettinger vor rund 350 Besuchern auch von einer ungewohnten Seite. Nach seiner Rede stetzte er sich spontan ans Klavier und begleitete den Chor "The Voices". Geplant war dagegen der Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Schömberg.

Zuvor schmeichelte der neuerdings für den Haushalt sowie das Personal zuständige EU-Kommissar den Gastgebern und stellte fest, welch hohe Lebensqualität Schömberg habe. Er erinnerte sich daran, dass er in Bad Liebenzell das Schwimmen sowie in anderen Orten der Region wie zum Beispiel in Althengstett das Skifahren gelernt habe.

Nach einem kurzen Ausflug in die Geschichte von Schömberg, das zunächst vier Jahrhunderte lang badisch war und dann württembergisch wurde, ging es gleich hinein in die Europapolitik. Oettinger beschwor die friedensstiftende Wirkung der EU und erinnerte an den Balkankrieg in den 1990er-Jahren. Damals seien viele Flüchtlinge nach Süddeutschland gekommen. Es sei darum gegangen, Frieden zu exportieren, denn nach dem Untergang des Titoreiches habe es kein Titoreich zwei geben können.