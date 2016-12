Schiltach Unbekannte wechseln Ortsschilder aus

Sollen alle Tafeln wieder auftauchen sei der Schaden für die Stadt Schiltach "nicht so groß", sieht Haas die Aktion als "Dumme-Jungen-Streich" an, indes der Sinn der Aktion erschließe sich ihm nicht, wie er sagt. Zumindest sei diese Aktion ja in einem größeren Bereich erfolgt, wie durch die Entfernung deutlich werde – und auch mit einigem Aufwand verbunden gewesen, wie er einräumt.

Betroffen ist auch die Nachbargemeinde Schenkenzell. Dort sei an der "Eselsbrücke" ein Schiltacher Schild angebracht gewesen, das eigene habe mittlerweile die Polizei gebracht, sei aber wegen der Ferien im Bauhof der Gemeinde noch nicht montiert worden, wie Schenkenzells Bauamtsleiter Thomas Haas sagt.