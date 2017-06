Schiltach Tolle Blütenpracht, aber hohes Gras

Schiltach. In der jüngsten Sitzung am Mittwoch sprach Inge Wolber-Bertold das Thema an: Ob die Stadt Schiltach anstelle einmal, nicht auch zweimal im Jahr mähen könne, vor allem im Bereich Spielplätze oder der Grillstellen wie dem Grumpenwiesle. auch Uli Esslinger stieß ins gleiche Horn: Beim Spielplatz Hoffeld sei das Gras kniehoch gewesen vor Pfingsten, es gehe vielen Bürgern so, dass sie die öffentlichen Plätze zu den jetzigen Zeiten gerne nutzen würden. Da sollte die Stadt zukünftig eine Lösung finden, wie man dies machen könne – entweder vergeben oder den Bauhof aufstocken. Da das Thema immer wieder aktuelle sei, müsse man irgendwann drauf auch reagieren, war Esslingers Ansicht – auch vor dem Hintergrund sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen.

"Wenn wir die Frequenz erhöhen wollen, dann müssen wir im Zweifel aufrüsten", sah Bürgermeister Thomas Haas als einzige Alternative. Die Spielbereiche würden sechs Mal im Jahr gemäht, "Vor Kuhbach" sogar acht mal, berichtete Stadtbaumeister Roland Grießhaber. Dass das Gras aber im Mai in kürzester Zeit kniehoch geworden sei, das habe man "am eigenen Rasen auch bemerkt", gab der Bürgermeister auch dem schnellen Wachstum etwas die Schuld an der Situation der öffentlichen Flächen.

Hinzu kam, so berichtete Grießhaber auf Nachfrage von Ratsmitglied Michael Buzzi, der wissen wollte, wie viele Leute in Mähsaison im Einsatz seien, dass aufgrund von Krankheiten weniger Mitarbeiter als die üblichen vier im Einsatz gewesen seien.