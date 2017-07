Schiltach. Ein Unbekannter hat im Bereich zwischen der Erholungsanlage "Vor Kuhbach" und dem Sportplatz in Schiltach mit Gift und Rasierklingen präparierte Fleischbällchen ausgelegt. Ein Hund, der davon gegessen hatte, konnte durch eine schnelle tierärztliche Behandlung gerettet werden. Um die Suche nach dem Täter zu unterstützen, setzt die Tierrechtsorganisation Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zu seiner Ergreifung führen. Zeugen können sich nicht nur an die Stadt Schiltach oder die Polizei Schramberg, sondern ebenso telefonisch unter 01520/7 37 33 41 oder per Mail unter whistleblower@peta.de – auch anonym – melden. "Der Tierquäler muss schnellstmöglich gefasst werden, damit Vierbeiner in Schiltach wieder sorglos spazieren geführt werden können", so Judith Pein im Namen von PETA. "Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach § 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Der Täter muss sich außerdem darüber im Klaren sein, dass präparierte Köder nicht nur für Hunde, Katzen und freilebende Tiere, sondern auch besonders für Kinder lebensbedrohlich sein können." PETA hat gemeinsam mit [ https://josera.de/giftkoeder-ratgeber/ | Josera ] einen umfangreichen Giftköder-Ratgeber erstellt, der [ https://josera.de/shop/media/mmebooks/pdfs/JOSERA_E-Book_Giftkoeder.pdf | hier ] kostenlos als E-Book heruntergeladen werden kann.