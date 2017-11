Schiltach Gedenken auf neuen Wegen

Schiltach. Planungen zur Umgestaltung am Schlossberg gibt es schon, diese stellte die Garten- und Landschaftsarchitektin Anemone Welsner (Welsner & Welsner, Nürtingen) im Gemeinderat vor. Das Gedenkkreuz sei einst für vermisste und gefallene Soldaten vom Krieger- und Militärverein aufgestellt worden und sei später Kriegerdenkmalanlage genannt worden. Die Bepflanzung, so Welsner, sei in 50 Jahren "unverhältnismäßig gewachsen, der Ausblick in manche Richtungen versperrt, und einzelne Gehölze seien in Konkurrenz zum Kreuz getreten. Unterhalb gebe es zudem den so genannten Polenstein; hier sei nach dem 60. Jahrestag 2012 darüber nachgedacht worden, die Zusammenhänge darzustellen.

Von der technischen Seite her gab es zwei Wege zur Anlage, durch den Straßenbau sei der Zugang von Südost abgebrochen. Welsner schlug vor die Wege neu anzulegen, damit einer ohne Stufen auskomme, ob er barrierefrei sein könne, das müsse man prüfen. Zudem seien auch Handläufe erforderlich. Noch nicht klar ist auch, ob aufgrund des Höhengefälles beide Wege als Zugang erhalten bleiben können.

Inhaltlich müsse man überlegen, wie man mit dem Thema Krieg umgehe; ein Gedanke sei, den Bereich als Gedenkort zu machen, "ich muss mich der Vergangenheit stellen, damit ich in die Zukunft leben kann": Grundthemen zu Krieg, Trauer, Tod, Hoffnung, Neuanfang, könne man als Stelen in den Raum stellen, quasi eine Art Weg, so Welsner, um die Themen aufzugreifen und so auch den Polenstein dort unterzubringen. Auch das Ehrengrab könnte vom Friedhof dorthin verlegt werden.