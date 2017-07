Schiltach Baufirma hat ehrgeizige Ziele

Schiltach. Auch wenn’s am Anfang zwischen Anwohnern und Baufirma etwas unrund lief – mittlerweile sind die Tiefbauarbeiten im Bereich "Vor Ebersbach" größtenteils fertig und viele der Anwohner können auch übergangsweise wieder zu ihren Häusern gelangen. Nur noch diese Woche, so Bauleiter Hans-Ulrich Vosseler von der beauftragten Baufirma Bantle, seien die Kanalbauer im Einsatz, dann seien auch im oberen Bereich diese Arbeiten erledigt. Mittlerweile habe sich so "die Lage wieder entspannt", weil die Leute sähen, dass die Arbeiten zügig abliefen.