Schenkenzell Neue Brücke kostet rund 200 000 Euro

Die Baustelle soll am 13. Februar eingerichtet werden, Baubeginn, wenn es der Wasserstand zulässt, am Dienstag, 14. Februar, sein. Da komme der Gemeinde der höhere derzeitige Wasserstand nicht gelegen, sagt Schenkenzells Bauamtsleiter Thomas Haas. Für den Abbruch der bestehenden Brücke aus Beton, die Ausführung der Bachumleitung beziehungsweise Wasserhaltungsmaßnahmen, der Ersatzneubau der Brücke über den Heubach, das Verlegen des Wellstahldurchlasses einschließlich Verfüllen und das Aufbringen der Schottertrag- und Frostschutzschicht werden mindestens sechs Wochen benötigt. In diesem Zustand kann das Bauwerk wieder überfahren werden.

Die Asphaltarbeiten werden erst bei entsprechenden Temperaturen ausgeführt und dauern voraussichtlich maximal zwei Tage. Der Schulbus des Reiseunternehmens Heizmann aus Oberwolfach kann während der Bauzeit nur bis an den Drehplatz "Heubach Blockhütte" fahren. Die Kinder müssen um 7.30 Uhr an der Blockhütte sein, der Bus fährt dann wieder zurück über St. Roman, Sulzbächle nach Wolfach.

Da das bestehende Bauwerk, das den Heubach quert, auf der Gemarkungsgrenze zwischen Schenkenzell und Wolfach liegt, werden die Kosten von beiden Kommunen je zur Hälfte getragen. Bei der zweiten Ausschreibung – die erste hatte den Kostenrahmen komplett gesprengt, wie Haas sagt, lag das günstigste Angebot, die Firma Bühler aus Alpirsbach, bei rund 153 000 Euro. Dazu kommen weitere 50 000 Euro an Planungs- und Ingenieurskosten, sodass an der Gemeinde Schenkenzell rund 100 000 Euro hängen bleiben.

Betroffen von den Arbeiten sind nicht nur die Anwohner, sondern auch die Zipline Schwarzwald. "Wir hoffen, dass wir bis zu deren Saisonbeginn fertig sind", sagt Haas. Er wünscht sich einen zügigen Ablauf, zumal Georg Stefanovic auch den unmittelbar an der Brücke gelegenen Parkplatz der Hirschgrund-Zipline für die Lagerung von Material für das Bauvorhaben zur Verfügung stellt.