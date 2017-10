Rückblick vom 10. Oktober Stadtgespräch: Die Nachrichten des Tages

Bei einem Arbeitsunfall in einem Zementwerk in Dotternhausen ist am Dienstagmorgen ein Mitarbeiter schwer verletzt worden. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von 10.000 Euro waren am frühen Dienstagmorgen die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Autos bei Egenhausen.

Erneut sorgt eine Baustelle im Oberen Enztal für Diskussionen: Wegen der Baumaßnahme an der Stützmauer beim Lautenhof droht eine rund 30 Kilometer lange Umleitung.