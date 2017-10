Dotternhausen Holcim: Mitarbeiter bei Unfall schwer verletzt

Der Holcim-Angestellte arbeitete in der Talstation. Dort werden die Loren mit Material in Empfang genommen, die das Seilbahn-Transportsystem des Zementwerks vom Plettenberg heran bringt. Jeder der hängenden Metallbehälter ist gefüllt rund 1,6 Tonnen schwer. In die Talstation fahren sie mit etwa vier Metern pro Sekunde ein, das entspricht mehr als 14 Stundenkilometern – dem Tempo eines Dauerläufers.

Verdacht auf innere Verletzungen

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Holcim-Arbeiter kurz nach 10 Uhr von einer der hereinkommenden Loren erfasst und schwer verletzt: Der leitende Notarzt Severin Neher stellte später eine Oberschenkelfraktur fest; außerdem besteht Verdacht auf innere Verletzungen, nicht zuletzt an der Wirbelsäule.