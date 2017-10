Rottweil Umzug der Feuerwehr steht kurz bevor

Nur noch Kleinigkeiten fehlen, deswegen steht der endgültige Umzugstermin noch nicht genau fest. Es gibt noch eine ganze Menge zu tun, bis auch die letzte Kleinigkeit aus der alten Feuerwache geräumt ist. Aber viele fleißige Hände sorgen derzeit in jeder freien Minute dafür, dass der Auszug voranschreitet, denn die Freude der Feuerwehrleute über die neue Wache ist groß – bietet sie doch modernsten Standard.

Im alten Gebäude, das übrigens 1909 bezogen wurde, gab es elf Garagen für die 13 Einsatzfahrzeuge und drei Anhänger der Wehr. Diese waren zudem recht beengt, was im Einsatzfall manchmal schwierig war. Doch diese Zeiten haben die Wehrleute bald hinter sich, denn in der neuen Feuerwache gibt es 14 Garagen, eine eigene Waschhalle und eine eigene Werkstatt mit Scherenbühne. So muss Gerätewart Hermann Alf die Fahrzeuge künftig nicht mehr draußen waschen. Und auch das Befüllen der Tanklöschfahrzeuge kann in der Garage erledigt werden. Während der Umzugsphase sind ein Mannschaftstransportfahrzeug, ein Löschgruppenfahrzeug sowie ein Wechsellader bereits in die neue Feuerwache ausgelagert.

Mit Tiefgarage