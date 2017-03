Rottweil Syphilis-Erkrankungen auf dem Vormarsch

Das Gesundheitsamt Rottweil bietet in einer offenen Sprechstunde jeden Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr eine anonyme Beratung und Testmöglichkeit zu Syphilis und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen (z. B. Hepatitis, Chlamydien und Gonorrhoe) an. Darüber hinaus können Termine außerhalb dieser Sprechstunde unter Telefon 0741/17 44 50 oder per E-Mail an aidsberatung@landkreis-rottweil.de vereinbart werden.