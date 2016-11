Rottweil Starke Wirtschaft hilft

Dass die aus der Flüchtlingsbewegung nach Europa entstandene große soziale Aufgabe mit großer gesellschaftlicher Kraft zu schultern versucht werde, betonte Landrat Wolf-Rüdiger Michel jetzt in seiner Rede zur Einbringung des Haushalts 2017. Notwendig sei es aber auch, den Bürgern zur durch diese Zuwanderung entstanden Situation mit offenem Visier gegenüberzutreten. Vor rund einem Jahr hätten viele führende Wirtschaftsvertreter und Politiker angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen fast ausschließlich von den Chancen für den Arbeitsmarkt und der Bewältigung unserer demografischen Probleme durch Zuwanderung gesprochen. In bester Absicht sollte damit die Akzeptanz für die Flüchtlingswelle geschaffen werden. Die Menschen aber hätten schnell bemerkt, dass gut gemeinte Erklärungen oft weit an den Fakten und den Herausforderungen an unsere Gesellschaft vorbeigegangen seien, was zu einem Vertrauensverlust und dem Erstarken der Populisten geführt habe, konstatiert Michel und fordert – insbesondere von der "höheren Politik" – die Rechtswirklichkeit wirklich zum entscheidenden Maßstab zu machen. Menschen, die kein Bleiberecht hätten oder nur aus wirtschaftlichen Gründen zu uns gekommen seien, müssten in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Trotz des Bemühens in der Landes- und Bundespolitik hänge gerade hier manches leider immer noch im Parteienstreit fest. "Die Bürger, aber auch wir davon betroffenen Behörden, haben kein Verständnis dafür, dass hier dem geltenden Recht keine Umsetzung folgt". Wenn der Landrat solch deutliche Worte spricht, betont er gleichermaßen die "Hilfe für die in Not Geratenen aus voller Überzeugung", auch durch die nachhaltige Unterstützung ehrenamtlicher Netzwerke.

Dass die von zahlreichen erfolgreichen Unternehmen getragene Steuerkraft der Städte und Gemeinden im ausschlaggebenden Basisjahr 2015 um zwölf Prozent zulegte, schafft finanzielle Manövriermasse für die Aufgabenfülle, bei der neben den oben genannten Verwendungen die Mittelvergaben vom Klimaschutz über den öffentlichen Personennahverkehr bis zum Feuerwehrwesen reichen.

Bei einem unverändertem Hebesatz (30 Prozentpunkte) würde dies zu einem Plus beim Kreisumlageaufkommen von 6,2 Millionen Euro führen. Der Wermutstropfen: Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft brechen dadurch deutlich ein und schmälern das Nettoplus.

Bei Kreisumlage Gerangel mit Gemeinden

Bei den nun eingeläuteten Haushaltsberatungen können Michel und Finanzdezernent Gerald Kramer viel Zustimmung für die im Haushaltsplanentwurf vorgeschlagene Marschroute erwarten. Beim Stichwort Kreisumlage dürfte es allerdings ein Gerangel zwischen dem auch mit vielen Bürgermeistern besetzten Kreistagsgremium und der Landkreisverwaltung geben. Dies vor allem im Hinsehen auf die Ende 2015 noch nicht vorhersehbaren Förderbescheide von Bund und Land in Höhe von 8,4 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Insbesondere mit Verweis auf die flächendeckende Investition ins schnelle Internet (Zuschuss von 11,85 Millionen Euro an die Telekom) war für 2016 die Kreisumlage von 28 auf 30 Prozentpunkte erhöht worden. Angesichts des durch die gute Steuerkraft entstehenden höheren Millionenzuflusses und der in Aussicht stehenden Breitbandzuschüsse liebäugeln die Städte und Gemeinden mit einem Abschlag in Form von weniger als 30 Prozentpunkten bei der Kreisumlage. Landrat Michel hält dagegen: Durch die Reform der Bund-Länderfinanzbeziehungen würden in Baden-Württemberg vor allem die Kommunen finanziell profitieren.