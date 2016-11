Rottweil Noch zu wenig Problembewusstsein

Am Welt-Aids-Tag hält das Gesundheitsamt Vorträge zu HIV/Aids für Schüler ab der siebten Klasse im Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil. Die Schülermitverwaltung des Gymnasiums organisiert diesen Aktionstag und verteilt dazu im Pausenhof rote Schleifen als Ansteckpins, die weltweit als Symbol für Solidarität mit Menschen, die sich mit dem HI-Virus angesteckt haben, gilt.

Das Gesundheitsamt macht zudem morgen, Freitag, 2. Dezember, die Besucher der Diskothek Fame in Zimmern und am Samstag, 3. Dezember, im Club Nylon in Rottweil auf die Notwendigkeit aufmerksam, sich vor HIV zu schützen. Deshalb werden auch Kondome verteilt, die nach wie vor den besten Schutz gegen eine Ansteckung mit HIV darstellen, heißt es bei der Rottweiler Gesundheitsbehörde.

Heute, Mittwoch, besteht die Möglichkeit , sich im Foyer des Gesundheitsamtes über HIV/Aids zu informieren. Darüber hinaus bietet das Gesundheitsamt Rottweil (Bismarckstraße 19) jeden Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr in einer offenen Sprechstunde die Möglichkeit zur anonymen und kostenlosen HIV- Testung und Beratung. Termine außerhalb der Sprechstunde können unter Telefon 0741/17 44 50 oder per E-Mail an aidsberatung@landkreis-rottweil.de vereinbart werden. Auch die Durchführung von Tests und anonymer Beratung zu anderen sexuell übertragbaren Krankheiten wird im Gesundheitsamt angeboten.