Rottweil Neue Pläne für die alte Post

Die neuen Varianten von Architekt Cleffmann lagen dem Gemeinderat nun nicht öffentlich vor. Vor allem die Dachgestaltung wurde neu konzipiert. "Der Gedanke des Satteldachs wurde aufgegriffen", so Oberbürgermeister Broß. Eine Möglichkeit sei, von der Vorder- und Seitenansicht her ein "halbes" Satteldach zu planen, das hinten nicht weitergeführt wird und in dem u-förmigen Bau somit Platz für einen Dachgarten lässt. Zudem konnte die Blumengasse entgegen der ersten Entwürfe verbreitert werden. "Es hat eine Weiterentwicklung stattgefunden", meint Broß, was am Mittwoch im Gemeinderat sehr wohlwollend aufgenommen worden sei. Es habe ein einstimmiges Signal gegeben, dass man sich mit den neuen Varianten auf einem guten Weg befinde.

Derzeit ist Bernhard Merz mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung beschäftigt. Diese wird zeigen, was machbar ist. Und vorher, so OB Broß zur Begründung auf Heide Friederichs Beschwerde, mache es auch keinen Sinn, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Momentan sind zwei Geschäftsetagen vorgesehen, in denen das Modehaus Hoffmeyer Platz finden soll. Im oberen Bereich entstehen nach derzeitiger Planung rund 15 Wohnungen. Getüftelt werde laut Bernhard Merz derzeit auch an Platz für Büroräume. Gekauft hat er das Gebäude, das in Besitz einer Stuttgarter Immobiliengesellschaft ist, noch nicht. Aber auch hier dränge so langsam die Zeit. "Wir wissen jetzt immerhin, was an der Stelle für Rottweil verträglich wäre."