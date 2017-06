Rottweil Mafia: Villen, Waffen und jede Menge Geld

Erst im Januar vergangenen Jahres hat A. eine GmbH gegründet, die er gemeinsam mit Massimilliano B. als Geschäftsführer leitet. Laut Eintrag im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart befasst sich die GmbH mit dem "Betrieb von Gastronomiebetrieben sowie Import und Export von Lebensmitteln und artverwandten Tätigkeiten".

Die Staatsanwaltschaft Konstanz spricht auf unsere Nachfrage hin von einem Verfahren von "besonderer Dimension". Deshalb lässt man besondere Vorsicht walten – auch was nähere Details zu Placido A.s Verhaftung und der Razzia angeht. "Aufgrund der Größe und der Komplexität des Verfahrens müssen wir zunächst genau prüfen, was man überhaupt sagen kann", erklärt Sprecher Andreas Mathy. Um die Ergebnisse des großen Zugriffs auszuwerten – immerhin waren 300 Beamte an der Razzia im Raum Rottweil und Schwarzwald-Baar beteiligt – brauche es noch einige Tage. Es sei seit langem verdeckt ermittelt worden, auch die weiteren Ermittlungen würden noch geraume Zeit dauern.

In einer Pressekonferenz am Dienstag, 4. Juli, will die Staatsanwaltschaft weitere Informationen an die Öffentlichkeit geben. Dann wird vielleicht auch konkreter, welche Rolle Placido A. im Mafia-Geschäft gespielt hat. Während er in italienischen Medien als "ganz besonderer Mafia-Manager" bezeichnet wird, gab es auch am Mittwoch in seiner Rottweiler Gaststätte wie gewohnt Pizza und Pasta.