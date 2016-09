Rottweil Harry Potter verzaubert Rottweil

Rottweil. Neun Jahre nach Erscheinen des letzten Bandes der Harry-Potter-Saga ist der Hype ungebrochen. Nach dem Vorbild des 2016 in London uraufgeführten Theaterstücks "Harry Potter And the Cursed Child" erschien jetzt das dazu passende Buch auf Deutsch: "Harry Potter und das verwunschene Kind". Auch in Rottweil hält die Begeisterung an, wie sich bei einer Veranstaltung der Buchhandlung Klein zeigte. Und dies obwohl die eigentlichen Autoren des Theaterstücks nicht J. K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany sind.