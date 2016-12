Rottweil Ende der Sperrung rückt in Sichtweite

Rottweil. Schon bei der zurückliegenden Fasnet war die Baustelle vielen ein Dorn im Auge. Durch einen Wasserrohrbruch waren Teile des Gebäudes unterspült und dabei die Statik in Mitleidenschaft gezogen worden. In direkter Nachbarschaft zu einem Besen war der Bereich aus Sicherheitsgründen deshalb sorgfältig abgesperrt worden. Während das Schwarze Tor jetzt rechtzeitig vom Gerüst befreit ist, sieht es oberhalb in der Waldtorstraße nicht danach aus, dass die Tage der Einzäunung gezählt sein könnten. Doch: Im Keller des Gebäudes wird fleißig gearbeitet.

In den vergangenen Monaten habe es mehrere Gespräche gegeben, berichtet die Stadtverwaltung Rottweil – sowohl mit dem Eigentümer als auch mit der BI Kapuziner, die bekanntlich eine Initiative für den Erhalt der Waldtorstraße 12 gestartet hat. Zwar wurden sich BI und Eigentümer nicht einig – zu weit lagen die Preisvorstellungen auseinander – doch einen Fortschritt kann die Stadtverwaltung laut Bürgermeister Christian Ruf und Pressesprecher Tobias Hermann dennoch vermelden.

Man sei nicht Eigentümer des Gebäudes, erläutern sie, und könne daher nur indirekt eingreifen, etwa über Auflagen hinsichtlich der Pflicht zur Verkehrssicherung. Der Eigentümer sei vor diesem Hintergrund dazu aufgefordert worden, das Gebäude baldmöglichst zu sichern. Das führte zunächst dazu, dass die weiträumige Absperrung notwendig wurde.