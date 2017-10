Rottweil Die ersten Turmbesucher sind überwältig

Rottweil.Endlich! Thyssen-Krupp Elevator lässt die Besucher nach oben schießen. In 30 Sekunden befördert sie der Panoramaaufzug in 232 Meter Höhe zur Aussichtsplattform des Testturms. Nach der fulminanten Einweihungsparty am Wochenende 7. und 8. Oktober war der Turm am Freitag erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. Genau drei Jahre nach dem Spatenstich.

Der Turm öffnete um 10 Uhr. Schon um 8.30 Uhr stand der erste Besucher vor dem Einlass. Aber erst um 9.15 Uhr bildete sich langsam eine Schlange. Für Georg Wilkens hat sich die Warterei gelohnt. Er habe die erste Eintrittskarte erworben, freut sich der Balinger, und zeigt auf die Ziffer eins, die auf dem Ticket prangt. Den Fortschritt der Baustelle habe er detailiert mitverfolgt, erzählt er von seiner Begeisterung und die Freude über die "nun faszinierende Aussicht".

In der Schlange herrscht derweil noch Aufregung vor dem Ereignis. Sie habe Höhenangst, sagt eine Frau, aber freue sich dabei zu sein. Der Panoramaaufzug fasst pro Fahrt 15 Personen. Bei einer Gesamtfahrzeit von einer Minute (hoch und runter), variablen Aus- und Einstiegszeiten war er im Schnitt drei Minuten unterwegs, überschlägt die Aufzugsbegleiterin. Schon nach einer halben Stunde war die Schlange abgearbeitet. Bis zur Schließung um 18 Uhr würden aber etwa 1500 Besucher erwartet.