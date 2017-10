Rottweil Test-Turm ist schillerndes Wunderwerk

Kretschmann sagt, das sei in der Tat ein Leuchtturm, ein Leuchtturm für Innovation. Der Turm sei ein sichtbares Symbol dafür, dass Großprojekte vorbildlich gemanagt werden können. „Das klappt nur, wenn alle an einem Strang ziehen.“ Kretschmann betont, auch vor dem Hintergrund des Wahlausgangs bei der Bundestagswahl, die Bedeutung der Politik des Gehörtwerdens, die er begründet habe. Wichtig sei, dass die Menschen sich mitgenommen fühlten. Das habe bei diesem gewaltigen Bauwerk funktioniert, zumal es auch ästhetisch gelungen sei. Die Stadt habe nicht nur den schönsten Narrensprung, sondern nun die höchste Aussichtsplattform und bald auch die längste Hängebrücke. Rottweil steht für Kretschmann symbolisch für die wirtschaftliche Stärke des Landes. „In Baden-Württemberg finden wir in jedem Schwarzwaldtal einen Hidden Champion“, so Kretschmann.

Als Zukunftslabor bezeichnete Thyssen-Krupp-Konzernlenker Heinrich Hiesinger den Testturm. Die Aufzugtechnologie Multi, die im Turm zur Marktreife gebracht werden soll, werde die Aufzugindustrie revolutionieren, da es möglich sein werde, Aufzugkabinen nicht nur hoch und runter, sondern auch quer sowie schräg fahren zu lassen. Es sei vorn Anfang an klar gewesen, wenn man in Rottweil, in der Stadt der Türme, einen weiteren Turm bauen wolle, müsse er etwas Besonderes sein.

Das ist er, so Architekt Helmut Jahn. Er sei mehr als 50 Jahre im Geschäft, merkte Jahn an, aber er habe noch nie so eine gute Stimmung bei einer Einweihung erlebt. Er sagte, es sei ein wunderbares Projekt, er bezeichnete es erneut als ein Wunder. Während die Besucherplattform auf eine Forderung der Rottweiler Bürger zurückgeht, hatte Jahn die Idee, den Turm mit einem Bürgerfest feierlich zu eröffnen. Er erinnerte am Samstag daran, dass er in einer Bürgerversammlung an die Rottweiler gerichtet gesagt habe, der Turm gehöre nicht Thyssen-Krupp allein, sondern „er gehört euch allen“. Der Turm sei ein Symbol für die neue Zeit in Rottweil. Die Bedeutung des Gebäudes für die Baugeschichte werde sich erst in Jahren zeigen, in zeitlichem Abstand zu heute. Wenn die Membran fertiggestellt sei – Jahn lobt hier seinen Architektenkollegen Sobek, dieser habe mit der von ihm entworfenen Hülle aus einem Industriebauwerk ein Kunstwerk geschaffen – werde man ein nie endendes Schauspiel erfahren. Die Hülle werde sich je nach Tageslicht und Jahreszeit ganz unterschiedlich zeigen.

Oberbürgermeister Ralf Broß erinnerte vor den Gästen der Stadt an frühere Wegbegleiter des Projekts, an den früheren Europachef von Thyssen-Krupp Elevator Alexander Keller, der sich mit Leidenschaft für den Testturm in Rottweil eingesetzt habe, oder etwa an den verstorbenen Bürgermeister Werner Guhl. „Gemeinsam hatten wir einen Traum“, so Broß. Werner Guhl hätte es sicherlich auch genossen, heute hier oben zu stehen und den Ausblick zu genießen, so Broß. Der OB sagte, der Turm könne Symbol sein für eine neue Epoche der Stadt, für „Rottweil 5.0“. Man setze dabei auf den Ideenreichtum der Bürger.