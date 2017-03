Rottweil Bürgerentscheid: Bürger sagen Ja zur Hängebrücke

Kurz nach 18 Uhr herrschte vor dem alten Rathaus bereits dichtes Gedränge. Gespannt warteten Befürworter und auch Gegner auf die ersten Ergebnisse aus den verschiedenen Wahlbezirken. In unserem Live-Ticker berichteten wir von der Bühne vor dem alten Rathaus. Um 18:29 Uhr war der letzte Bezirk ausgezählt.

Jubel und Applaus vor dem alten Rathaus. Die Befürworter lagen sich in den Armen. Dazwischen ein sichtlich erleichterter Oberbürgermeister Ralf Broß und ein glücklicher Investor Günter Eberhardt., der nach dem Ergebnis mit seinen Brücken-Freunden erst einmal feiern ging.

Für den OB kann es nun nicht schnell genug gehen: Zeitnah will er nun das Bebauungsplanverfahren in den Gemeinderat einbringen. Wenn alles gut läuft, so Broß, könnten 2018 die ersten Besucher über die Brücke laufen.