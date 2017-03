Rottweil Bürgerentscheid Hängebrücke: Alle Infos zur Auszählung

Rottweil - 18 Uhr, die Wahllokale sind geschlossen. Die brennende Frage lautet nun: Kommt die Hängebrücke oder nicht? Rund 20.000 Wähler waren am Sonntag in Rottweil zur Abstimmung darüber aufgerufen, ob ein privater Investor eine Hängebrücke für Fußgänger zwischen dem Industriegebiet Berner Feld und der historischen Innenstadt bauen kann. In unserem Live-Blog erfahren Sie alles zur Auszählung!