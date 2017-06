Rottweil Aquasol: Geschäftsführer rechtfertigt Preiserhöhung

Bei der aktuellen Preisanpassung könne bilanziert werden, dass diese gerade auch im Quervergleich mit anderen Freizeitbädern maßvoll ausgefallen sei. Dies bestätigten auch viele Stammkunden, die vom Aquasol-Team persönlich informiert worden seien, so Ranzinger.

Das wird durch den städtischen Bäderleiter Edgar Bantle unterstrichen. Er sagt im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, er und sein Team hätten in den zurückliegenden Wochen die Stammkunden und die Gäste am Empfang auf demnächst höhere Preise aufmerksam gemacht und seien damit auf Verständnis gestoßen.

In Zukunft will die ENRW die Öffentlichkeit besser über derartige Veränderungen informieren: "Was wir versäumt haben, und diesem Vorwurf stellen wir uns, war, die Preiserhöhung öffentlich zu kommunizieren. Dies werden wir künftig tun", so Ranzinger.

Die Preisgestaltung und die Art des Umgangs damit war auch Thema in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch – wenngleich auch nur kurz: Oberbürgermeister Ralf Broß machte darauf aufmerksam, dass der Gemeinderat nicht der richtige Ort der Debatte sei. Das sei Sache des Aufsichtsrats der ENRW.

Eines der Mitglieder, SPD-Stadtrat Ralf Armleder, jedenfalls wollte unsere Berichterstattung vom Mittwoch mit dem Artikel "Psst! Das Aquasol erhöht die Preise" nicht so stehen lassen. Er finde diesen Schritt maßvoll und notwendig, äußerte Armleder, bevor der OB weitere Wortmeldungen unterband und zum nächsten Tagesordnungspunkt überging.