Rottweil Psst! Das Aquasol erhöht die Preise

Es handele sich insgesamt um "moderate Erhöhungen", so Schicht weiter. Die Tageskarte für Erwachsene rangiere mit zwölf Euro im Vergleich mit Bädern der Region immer noch am untersten Ende der Preisskala, betont das Unternehmen. Gleiches gelte für den Saunabereich: Hier erhöhe sich beispielsweise der Eintrittspreis bei der Kombination von drei Stunden Badezeit plus Sauna von bislang 14 Euro auf 16 Euro. Auch dieser Preis repräsentiere den unteren Durchschnitt vergleichbarer Bäder in der Region.

Während sämtliche vergleichbare Bäder in der Region Kinder ab drei oder vier Jahre berechneten, bleibe das Aquasol bei seiner "familienfreundlichen Linie" und berechne Kindern unter sechs Jahren keinen Eintrittspreis.

Der Aufsichtsrat, in dem auch Stadträte vertreten sind, hat über die Preiseerhöhung beraten und sie am 4. April beschlossen. Dass die Preisgestaltung weder öffentlich erklärt, noch angekündigt wurde, wird mit der üblichen Praxis in der Branche erklärt. So würde kaum ein Bad in der Region vorher sagen, wann der Eintritt teurer würden.

Die Betreiber des Tuttlinger Bades "TuWass" pflegen bei der Preisgestaltung indes einen anderen Umgang. Geschäftsführerin Branka Rogulic sagt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass die Öffentlichkeit über Preiserhöhungen vorab informiert und der Schritt begründet würde. "Wenn man das nicht macht, gibt das einen Aufschrei", so Rogulic. Ihre Erfahrung sei es zudem, dass es für die Kunden "immer furchtbar" sei, wenn die Preise erhöht würden.

Der Standardtarif dürfe höchstens um 50 Cent teurer werden. "Alles andere wäre nicht vertretbar", so Rogulic. Es sei ja in der Regel nicht so, dass man eine spürbare Leistungsverbesserung anzubieten habe. Und nur weil man mehr Personal im Einsatz habe, rechtfertige das nicht immer gleich eine Preissteigerung. Das "TuWass", so Rogulic, habe nicht vor, in diesem Jahr den Eintritt teurer zu machen.

Die ENRW ist bekannt dafür, dass sie sich mit pfiffigen PR-Ideen in Szene zu setzen weiß. Erst jüngst war dies der Fall, als der Rottweiler Energieversorger sein Maskottchen Blubbi präsentierte – im Rahmen eines witzigen Comics. So gesehen verwundert es, wenn das Unternehmen bei einem anderen Thema völlig verstummt, zumal der Erhöhung der Eintrittspreise für das Aquasol ein größeres öffentliches Interesse unterstellt werden darf. Klammheimlich hat der Aufsichtsrat, dem auch einige Stadträte angehören, eine satte Erhöhung um zuweilen mehr als zehn Prozent beschlossen. Die Preise sollen ab Montag gelten. Öffentlich wurde darüber kein Wort verloren. So darf man nicht mit seinen Badegästen umgehen. Das zeugt von Kleinmut und ist nicht fair den Kunden gegenüber. Beim nächsten Mal gilt: reden und nichts verschweigen wollen.