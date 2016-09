Rottweil Angela Merkel empfängt Nachwuchsforscher

Spezial-Armband für Chirurgen entwickelt

Am Schülerforschungszen­trum Süd-Württemberg in Tuttlingen haben Ruf, Glaser und Moser gemeinsam ein Armband entwickelt, das Chirurgen bei Operationen tragen. Damit könnte in Zukunft die Reihenfolge und Häufigkeit der Benutzung von bestimmten chirurgischen Instrumenten dokumentiert werden. Das Trio erhofft sich damit eine genauere Doku­men­-tation der Operationsabläufe, die Ärzten während ihrer Ausbildung helfen könnte, Optimierungen bei Prozessabläufen im Instrumentenmanagement für Kliniken, aber auch, dass kleine Instrumente nicht im Patienten vergessen werden.

Die Sieger des 51. Bundeswettbewerbs von Jugend forscht sind heute zu Gast bei Angela Merkel. Am traditionellen Treffen ab 11 Uhr im Kanzleramt nehmen 60 junge Talente teil. Sie alle haben Ende Mai erfolgreich am Bundesfinale von Deutschlands bekanntesten Nachwuchswettbewerb teilgenommen, das gemeinsam vom Heinz Nixdorf Museums-Forum (HNF) und der Stiftung Jugend forscht in Paderborn ausgerichtet wurde.