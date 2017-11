Rottweil 40 Meter zu viel für das Quäntchen Sicherheit

42 Stimmen konnte Bohnert sammeln, "ganz ohne Werbung", betonte sie. Die Liste habe sie im Kindergarten ausgehängt und darüber hinaus einige Schuleltern angesprochen, die sich sofort bereit erklärt hätten, die Aktion für eine Tempo-30-Zone in der Horgener Straße (Ortsdurchfahrt) zu unterstützen. In diesem Zusammenhang habe sie erfahren, dass im Ort schon oft Versuche angestrebt worden seien, die Kinder zu schützen. Immer mit dem gleichen ablehnenden Bescheid: Bei der Horgener Straße handele es sich um eine Landesstraße, für die nur in Ausnahmesituationen eine 30er-Zone zugelassen werden könne. Die wäre in der Horgener Straße nur dann begründet, wenn der Kindergarten direkt an die Straße grenzen würde. Da zum Kindergarten aber eine Zufahrt führe, sei das nicht der Fall.

Die Eltern können über die Begründung nur den Kopf schütteln. Die Zufahrt betrage nur etwa 40 Meter und ändere nichts an der Gefahrensituation, die die Kinder bei der Überquerung der Horgener Straße ins Wohngebiet erwarte. Zwar befinde sich auf Höhe des Feuerwehrgebäudes eine Überquerungsinsel, aber die Kurve Richtung Horgen ermögliche kaum Sicht auf den schnell herannahenden Verkehr, der sich seit Einrichtung der 30er-Zone in Zimmern nochmal verschärft habe.

Bohnert begleitet ihre beiden Kinder, wie viele andere Eltern auch, in den Kindergarten. Aber die Überquerung mit den Kleinen an der Hand bereite ihr jeden Morgen bange Momente. Herbert Sauter versprach, ein gemeinsames Gespräch mit den Fachbehörden zu organisieren.