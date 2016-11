Rosenfeld Frust über Schließung

In Heiligenzimmern hat Ortsvorsteher Rolf Kotz im Namen des Ortschaftsrats und der Vereine einen offenen Brief an die drei Bankvorstandsmitglieder gerichtet. Er drückt Besorgnis und Betroffenheit darüber aus, dass ab 2017 keine Bankgeschäfte mehr vor Ort getätigt werden könnten. Zudem sammeln Bürger Unterschriften.

Auch der Täbinger Ortschaftsrat will sich nach Angaben von Ortsvorsteher Erhardt Sautter per offenem Brief an die Spitze der Volksbank wenden. Die Räte planen keine Unterschriftenaktion.

In Isingen sei die Betroffenheit ebenfalls groß, teilt Ortsvorsteherin Sigrid Lehmann mit: "Die kleineren Orte verlieren mehr und mehr an Infrastruktur, die älteren Mitbürger verlieren mehr und mehr ihre Selbstständigkeit", so Lehmann. Nach ihren Angaben will sich der Ortschaftsrat mit dem Thema befassen.