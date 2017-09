Oberndorf Hochwasser: Neckar kann gefährlich werden

Oberndorf - Käme morgen ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser (HQ 100), dann wäre in Oberndorf in einigen Bereichen Land unter. Die Stadt muss sich, wie die übrigen Kommunen im Neckartal, um den Hochwasserschutz kümmern. Zunächst wird der Abschnitt von Altoberndorf bis hin zum Umspannwerk bei Aistaig unter die Lupe genommen. Christian Stieler vom Büro "Wald + Corbe" und Oliver Stenzel vom Baureferat des Regierungspräsidiums Freiburg brachten die Gemeinderäte in der Sitzung am Dienstag auf den aktuellen Stand. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, ist das Land nicht überall Vorhabensträger. Denn im Zuge der Neckarumlegung entlang der Industrieanlagen (Mauser-Werke) in den Jahren 1914 bis 1916 ging die Unterhaltungslast für die Dämme in diesem Bereich auf die Stadt Oberndorf über. Es können allerdings Fördermittel beantragt werden. Stenzel geht optimistisch davon aus, dass diese bei 70 Prozent liegen könnten. Und da das Land bei den selbst finanzierten Maßnahmen ohnehin 30 Prozent Ausgleich von der Stadt verlangt, wäre die finanzielle Belastung für die Stadt dann in etwa die gleiche.