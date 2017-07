Oberndorf a. N. Weg zu den Sternen ist nicht leicht

Spuren hinterlassen

Allerdings gebe es keinen einfachen Weg zu den Sternen. Wer nach ihnen greifen wolle, der brauche einen Plan. Sie würden nicht unvorbereitet in ihr neues Leben treten, seien sie doch an der Schule durch Praktika und Berufsinformationen unterrichtet worden. Nach zwölf Jahren Schule hätten sie nun ihre Mission erfüllt und Spuren am Gymnasium am Rosenberg hinterlassen. Die Abiturienten müssten nun Verantwortung für die kommende Generation übernehmen, hätten aber durch ihren Abschluss einen privilegierten Start in ihr neues Leben. Wichtig seien dann die Menschen, denen man vertrauen könne und die an einen glauben würden. "Startet durch zu den Sternen, aber vergesst eure Basisstation nicht. Hier seid ihr immer willkommen", sagte Stritt.

Danach wurden feierlich Zeugnisse, Preise und Belobungen vom Lehrerkollegium ausgegeben. Lother Hess von der Kreissparkasse übergab den Preis des Geldinstituts, und Schulsekretärin Gerlinde Weißbrodt erhielt ein ganz besonderes Lob der Schulleiterin für eine optimale Vorbereitung der Abiturprüfung und der Feier.

Nach dem offiziellen Teil, der von Julia Staiger und Janica Bortloff musikalisch umrahmt wurde, lud der herrliche Sommerabend zu einem Ständerling im Klosterhof ein. Dort entstanden erste Zukunftsversionen, und letzte Anekdoten aus der Schulzeit wurden ausgetauscht.

Sonderpreise: Ramona Mutschler (Beste Schülerin, Studienförderpreis, Mathematik, Katholische Religion und Spanisch), Xenia Haas (Studienförderpreis und Geschichte), Ann-Sophie-Widmann (Studienförderpreis, Deutsch und Musik), Elisabeth Weber (Mathematik und Chemie), Julia Staiger (Mathematik), Johannes Winterhalter (Physik), Dominik Weidmann (Sport), Clara Birkemeyer (Biologie), Julia Lueg (Evangelische Religion), Nico Stab (Englisch), Anna-Lisa Wilhelmi (Gemeinschaftskunde), Linda Schmid (Schulsozialpreis)

Preise: Ramona Mutschler (1,0), Xenia Haas (1,1), Ann-Sophie Widmann (1,2), Aileen Wölk (1,2), Anna-Lisa Wilhelmi (1,2), Julia Staiger (1,3), Clara Birkemeyer (1,4), Elisabeth Weber (1,4), Aya Dalil (1,5) und Julia Lueg (1,5)

Belobigungen: Janica Bortloff (1,6), Nico Stab (1,6), Fabian Rösch (1,6), Nicola Crivellin (1,7), Carolina Breuning (1,7), Friederike Tjaden (1,7), Johannes Winterhalter (1,8), Melissa Grandy (1,8), Sarah Kreuzberger (1,8), Mark Schneider (1,8), Angelika Nowak (1,8) und Michael Wischert (1,9)