Oberndorf a. N. Sprung aus dem fahrenden Zug

Oberndorf. Auch wenn man’s angesichts des jugendlichen Auftretens von Reiner Emmering kaum glauben mag – er ist 65 Jahre alt und hat somit das Rentenalter erreicht. Seit 1983 leitet er die Volkshochschule der Stadt Oberndorf. Da geht also eine Ära zu Ende. Als er die Stelle vor 33 Jahren antrat, war für ihn nicht abzusehen, dass er sie so lange ausfüllen wird. Der gelernte Reiseverkehrskaufmann hatte seinerzeit als Leiter eines örtlichen Reisebüros in Zusammenarbeit mit der VHS Bildungsreisen organisiert. Dabei entstand der Kontakt mit seiner Vorgängerin Elfriede Stauß-Lincke. Als sie sich als VHS-Leiterin in Oberndorf verabschiedete, fragte sie Reiner Emmering, ob er sich vorstellen könne, ihre Nachfolge anzutreten. "Das war die beste Entscheidung in meinem Leben", sagt er heute. "Abgesehen natürlich von der Wahl meiner Frau", fügt er schmunzelnd an.

Mit seiner Einstellung wurde aus der Teilzeit- eine Vollzeitstelle. Dazu unterstützt ihn eine Verwaltungsangestellte im Sekretariat in Teilzeit. "Ohne Frau Reger könnte ich die ganze Arbeit gar nicht bewältigen", betont er.

Ein guter VHS-Leiter muss seine Augen und Ohren stets offen halten. Er muss aktuelle Trends – wie vor Jahren das Sportangebot Zumba – erkennen. Und er muss die passenden Kursleiter zu den Angeboten finden, die er gerne ins Programm aufnehmen möchte. Reiner Emmering ist also auch Netzwerker. "Die Kursleiter sind der Schatz des Hauses", wird er nicht müde zu betonen. Eine gewisse Leidenschaft für die verschiedenen Angebote der VHS ist sicherlich nicht von Nachteil. Emmering spricht über den Schweißer-Lehrgang genauso enthusiastisch wie über den Töpferkurs. Die Ausstellung der Töpferkurse unter der Leitung von Elisabeth Große "Aus Bewegung wird Form" vom 8. November bis 12. Dezember im Rathaus sind für ihn das Highlight im aktuellen Programm. Große gehört schon seit Jahrzehnten zu seinen Kursleiterinnen.