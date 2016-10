Oberndorf a. N. "Das ist ein Projekt, das nicht jede Schule bekommt"

Auch die Kompetenzen der Schüler werden dadurch gefördert. Da die Projektsprache Englisch ist, sind Sprachkenntnisse gefragt. Auch der Austausch und die Vernetzung mit ausländischen Schulen sei eine Bereicherung. "Durch das Projekt wollen wir ein Netzwerk bilden", so die Projektleiter.

Das nächste Treffen wird im März in Bulgarien stattfinden. Insgesamt wird es sechs Treffen zwischen den beteiligten Schulen geben. Davon ist die Hälfte organisatorischer Natur, an den anderen Treffen werden jeweils zwei bis vier Schüler teilnehmen. Den Lehrern an beiden Schulen ist es freigestellt, ob und wie sie ihre Klassen in das Projekt integrieren.

In Sachen erneuerbare Energien tut sich schon einiges an der Oberndorfer Schule. Für Februar nächsten Jahres ist ein Energiespartag geplant.

An verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel die Umwandlung einer Vespa in ein Elektroauto, werde schon gearbeitet, so Susanne Galla.