Niedereschach Straßenmarkierungen zeigen ihre Wirkung

Die bisherigen Rückmeldungen aus den Reihen der Bürgerschaft sind jedenfalls sehr positiv. Was im Juni 2016 unter großer Beteiligung der Bürgerinitiative "Sicherer Schulweg Fischbach", des Schulfördervereins, politischer Vertreter aus Fischbach sowie den Experten der "Verkehrsschau" vor Ort besprochen und erarbeitet wurde, hat ganz offensichtlich "Hand und Fuß" Die Sicherheitslage in der Ortsmitte hat sich deutlich verbessert, auch wenn durch Tiefbauarbeiten an der Wasserversorgung die ersten Haltelinien bereits wieder fehlen. Hier ist zu beobachten, dass Autofahrer, die von der Mohrenbrücke her kommend die durch die Bauarbeiten unterbrochene Haltelinie in Richtung Sinkingen einfach geradeaus überfahren.

Nichtsdestotrotz freuen sich vor allem Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Peter Engesser sowie die Mitglieder des Ortschaftsrates über die vielen positiven Rückmeldungen aus den Reihen der Bevölkerung. Dort wo sie noch vollständig sind, halten sich die Autofahrer an die gut erkennbaren Orientierungslinien.

Eine weitere Baustelle im Bereich der Verkehrssicherheit ist der Fischbacher Kindergarten.