Niedereschach Ortsbaumeister tüftelt an Konzept

Gemeinderat Rüdiger Krachenfels bat in der Sitzung des Niedereschacher Gemeinderates Ortsbaumeister Leopold Jerger um Auskunft darüber, ob er das "Pollerkonzept" für die Villinger Straße schon fertiggestellt habe.

Niedereschach. Jerger erklärte, dass er diesbezüglich noch nicht soweit sei. Er rechnet damit, dass er in der nächsten Sitzung das Konzept vorlegen könne.

Bekanntlich hatte Krachenfels bereits in einer der Gemeinderatssitzung im September 2016 auf die untragbare Situation in der Villinger Straße in der Niedereschacher Ortsmitte hingewiesen. Dort fahren Tag für Tag viele Fahrzeuge immer wieder über den Gehweg, wenn durch parkende oder haltende Fahrzeuge der Fahrbahnbereich eingeengt ist. Sinnvoll erschien den Ratsmitgliedern zu prüfen, ob es nicht durch "Poller" zu einer Lösung und mehr Sicherheit für die Fußgänger kommen könnte. Jerger hat deswegen Kontakt mit Fachfirmen aufgenommen und nun darf man gespannt sein auf die konkreten Vorschläge und das Konzept, das wohl in der kommenden Sitzung vorgestellt wird.