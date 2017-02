Nagold Was soll aus der Forstkugel werden?

OB Großmann hielt diese Vorschläge zunächst auf Distanz: Die Forstkugel sei ein öffentlicher Skulpturraum, für den "nicht zwanghaft" ein Konzept nötig sei. Bürgermeister Hagen Breitling weist auf Nachfrage darauf hin, dass es auf ein schrittweises Vorgehen ankomme. Zunächst stünden bauliche Aspekte im Vordergrund, alles Weitere müsse zu gegebener Zeit festgelegt werden.

Am Abend ist die Kugel am attraktivsten

Bis zur Mitte des aktuellen Jahres möchte die Stadt nun eine Alternative zum vandalismus-empfindlichen Plexiglas finden. OB Großmann verkündete, dass "verschiedene Modelle geprüft werden". Denkbar sei beispielsweise auch ein Netz aus Stahl im Inneren der Kugel, das Wurfgeschosse abfängt. Großmann betonte, es sei eine "Frage der Materialität".

In Anspielung auf die Auswahl der Plexiglas-Alternative gab der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Wolfgang Schäfer, zu bedenken: "Am Abend erstrahlt die Forstkugel nur wegen den Reflexionen der Scheiben." Die Holzkonstruktion werde "unattraktiv" ohne die bunten Spiegelungen der Scheiben, die von außen angestrahlt werden. Auch OB Großmann sagte, dass die Kugel vor allem am Abend am reizvollsten sei.

Nun müsse die Stadt, so der OB, jedoch zunächst Alternativen finden. Eine Entscheidung, wie mit der Forstkugel weiter verfahren wird, hat der Nagolder Gemeinderat deshalb bislang nicht getroffen.

Künftig werde sich um die Forstkugel vieles verändern: "Es wird leichter, wenn das Lebenszentrum steht", blickt Großmann voraus. Das ermögliche im Hinblick auf die Forstkugel und deren nächste Umgebung eine effektivere "soziale Kontrolle". Damit geht die Hoffnung einher, dass der Vandalismus an der Kugel spürbar abnimmt.

Erbauer freuten sich auf "regen Besuch"

Im Jahr 2012 hat der Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg die Kugel aufgestellt. "Die Kugel steht für die Bedeutung des nachwachsenden Rohstoffs Holz", so steht es auf einem Hinweisschild. Darauf ist weiter zu lesen, dass zu einer "nachhaltigen Planung" auch die "Klärung der Nachbenutzung" gehöre. Die Förster freuten sich auf "regen Besuch", nicht nur "während der Landesgartenschau", sondern auch "danach".

Doch bisher sind es offensichtlich eher Randalierer, die diesem Wunsch konsequent folgen.