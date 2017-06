Nagold "Schulleiter sind wesentlicher Garant für eine gute Schule"

"An den Nagolder Schulen ist immer was los", stellte Volker Traub, Leiter des Staatlichen Schulamtes Pforzheim, fest. Den Schulleitern komme da eine Schlüsselrolle zu. "Sie sind ein wesentlicher Garant für eine gute Schule", meinte er. Mit vielen Glückwünschen übergab er Brauer die Ernennungsurkunde zur Rektorin.

Brauer, in Gaildorf bei Schwäbisch Hall geboren und aufgewachsen, war seit 1997 an der Burgschule in Haiterbach tätig. Seit rund eineinhalb Jahren ist sie nun an der Lembergschule, im März übernahm sie das Amt der Schulleiterin.

Wie das Kennenlernen der "Neuen" mit der Konrektorin Christiane Ulitz so ablief, verpackte der Grundschulchor in einem mehr oder weniger ernst gemeinten Lied, das sie mit einer Bilderpräsentation und einer kleinen Choreografie untermalten. Auch die Streicherklasse, die AG "Musikzirkus" sowie die Tanz-AG führten etwas für ihre neue Rektorin vor. "Petra Brauer hat die besten Voraussetzungen, die Schule in eine gute Zukunft zu führen", lobte Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann und fügte scherzhaft hinzu: "Wer aus Haiterbach kommt, ist schließlich Härteres gewohnt."