Nagold Nagold will auch Hochschul-Standort werden

Und so ganz aus der Luft gegriffen sind solche "Träume" mit dem frisch unterzeichnetem "LoI", dem in der vergangenen Woche gestarteten Zertifikatsprogramm "Digitale Innovation", dem neuen Weiterbildungsangebot der Hochschule Pforzheim für Mitarbeiter von Unternehmen in Nagold und Umgebung, sowie dem Willen der Hochschule Pforzheim selbst, künftig noch stärker "raus" zu gehen zu den Studenten und "lebenslang Lernenden", eben nicht. Wie sich nach Festreden (Landrat Riegger, OB Großmann und Uni-Rektor Ulrich Jautz) und Impuls-Vortrag (Ulrich Steger) in der anschließenden "Fishbowl-Diskussion" zeigen sollte. "Fishbowl" (englisch für Fischglas) deshalb, weil die Diskussion-Teilnehmer im großen Rund sitzen – mit den Experten (quasi den "Fischen") wie in einem "Stuhlkreis" in dessen Mitte.

Einer dieser Experten war der Nagolder Unternehmer Achim Aldinger, der zwar einerseits damit haderte, warum gerade er als Beispiel innovativer Unternehmer in diesem illustren Kreis gerufen worden war, wo doch sein Unternehmen auf dem Wolfsberg "nur Blech verbiegt" - womit er die Innovationskraft des von seinem Vater aufgebauten Betriebes und des familiären Engagements im Nagolder Jugendforschungszentrum, bekanntlich der Nachwuchs-Innovations-Schmiede schlechthin, etwas "unter den Scheffel" stellte. Aber dann doch die "perfekte" Anregung in die Runde warf, als er von Hochschule und Kooperationspartner forderte, dem "akademischen" Zertifizierungs-Angebot, das sich ausschließlich an Bachelor-Absolventen wendet, solche Angebote etwa auch für qualifizierte Facharbeiter ohne akademischen Grad folgen zu lassen.

Die perfekte "Steilvorlage" für Katja Rade, die Konrektorin der Hochschule Pforzheim und Leiterin des neuen Weiterbildungsangebots ihrer Uni im Kreis Calw: Das Zertifikatsprogramm "Digitale Innovation" sei nur der allererste Schritt, weitere Module für weitere Berufsgruppen mit unterschiedlichen Qualifikationen würden auf jeden Fall folgen. Wobei, wie es Rektor Jautz zuvor in seinem Grußwort gesagt hatte, das Angebot im Kreis Calw und Nagold "weit über die Region hinaus" strahlen werde als Modell für eine unternehmens- und firmenorientierte Bildungsoffensive, die die Innovationskraft der Betriebe nachhaltig verbessern werde.

Innovationen bedeuten vor allem auch Risiken, oder umgekehrt Mut

Was allerdings Ehrengast Ulrich Steger dazu veranlasste, den "inflationären Verbrauch" des Wortes "Innovation" ein wenig in die Schranken zu weisen – mit seinen "fünf grausamen Wahrheiten" zu diesem Thema. Tenor dabei: trotz technologischem Fortschritt, den Innovationen, seien in den letzten Jahrzehnten hierzulande die Produktivität und die Wachstumsraten gesunken. Innovationen bedeuteten daher vor allem auch Risiken, oder umgekehrt Mut. Oder eben den langen Atem – wie halt ja auch bei jener Idee von Nagolds OB Großmann, aus Nagold irgendwann einmal einen wirklich "echten" Hochschul-Standort zu machen. Nicht unmöglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, aber auf jeden Fall allein Ergebnis eines langen Weges, verbunden mit reichlich viel Arbeit und echter "Leidensbereitschaft".