Nagold Historisches Flugzeug zerbricht nach Start in der Luft

Nagold - Der bereits um eine Woche verschobene Flugtag des Flugsportvereines Nagold stand am Sonntag unter keinem guten Stern. Gleich beim ersten Programmpunkt zerbrach ein historisches Segelflugzeug nach dem Start in der Luft. Der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten und blieb in einem Baum hängen.