Nagold Double Stage eigentlich eine runde Sache

Nagold. Das ist auch der Punkt, an dem Wolfgang Schäfer ein wenig auf die Euphorie-Bremse treten muss. Es hätten halt schon ein paar Besucher mehr sein dürfen, sinniert er im Nachklang am Montag. Doch die erfahrenen Kulturbetreiber vom Förderverein wissen sehr wohl, dass es nicht leicht ist, ein neues Veranstaltungsformat zu etablieren. "Das braucht seine Zeit", sagt Wolfgang Schäfer. 550 Besucher sind ja jetzt auch keine ganz schlechte Zahl. Vor allem am Samstagabend war auf dem Festival gut was los. Und auch zum Abschluss mit den Dicken Fischen am Sonntag waren viele Besucher in der Halle.

Für Wolfgang Schäfer ist eigentlich klar, es wird auch 2018 eine Neuauflage geben, wieder im Juli. Denn das Rundumpaket begeisterte auch in der zweiten Auflage ihn, die Besucher, die Künstler – aber auch das rund 70 Personen umfassende Helferteam. "So etwas kann man nur mit einem guten Team machen", freut sich Schäfer.

