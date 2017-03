Meßstetten Nicht nur als Vereinsgründer ein echter Macher

Am Sonntag feiert er seinen 70. Geburtstag – und das wird ein "Riesenfest", zu dem die gesamte Verwandtschaft und viele Freunde nach Meßstetten in die TSV-Stube eingeladen sind. Die örtlichen Vereine gratulieren dann dem Jubilar am Dienstag im Tennisheim mit dem einen oder anderen Ständchen.

Es war der 26. März 1947, als Walter Kirschbaum in Ertingen im Oberschwäbischen das Licht der Welt erblickte. Dort besuchte er auch die Volksschule und wechselte dann nach Riedlingen aufs Gymnasium. 1959 kam er mit zwölf Jahren nach Hartheim. Grund war, dass die Filiale der Samtfabrik, in der sein Vater Leiter gewesen war, schließen musste und die Familie in den heutigen Stadtteil von Meßstetten umzog, wo es eine weitere Dependance des Unternehmens gab.

Walter Kirschbaum besuchte das Gymnasium in Ebingen und machte dort seine mittlere Reife. Danach zog es in zurück in die alte Heimat. Für drei Jahre ließ er sich von 1965 bis 1968 im Rathaus in Ertingen für den gehobenen Verwaltungsdienst ausbilden. Ab 1969 waren des Landratsamt in Balingen, die Kreissparkasse in Ebingen und die dortige AOK weitere berufliche Stationen. Kirschbaum besuchte die Verwaltungsschule in Haigerloch und arbeitete im Anschluss ab 1970 als Gemeindefachbeamter 30 Jahre lang im Straßberger Rathaus: "Ich war in allen Bereichen tätig", erzählt er: "In so einer kleinen Verwaltung musst Du alles machen." Im Jahr 2000 traf ihn ein "gesundheitlicher Einschnitt" mit in der Folge mehreren Krankenhausaufenthalten, weshalb er früher in Pension ging.