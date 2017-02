Meßstetten Mehr Druck für die oberen Etagen

Meßstetten-Oberdigisheim. Mehr als 50 Jahre hat er auf dem Buckel und geht daher inzwischen in die Knie: der Hochbehälter "Haselsteige" in Oberdigisheim muss dringend saniert werden und ist mit 200 Kubikmetern Volumen zudem zu klein – auch im Hinblick auf Löschwasserkapazitäten. Weil dafür mindestens 280 bis 300 Kubikmeter nötig wären, plant die Stadt nun einen Neubau, für den Karl Hermle vom gleichnamigen Planungsbüro in Gosheim die Pläne im Gemeinderat Meßstetten vorstellte, und zwar in mehreren Varianten.

Zum einen kommt ein erd­überdeckter Stahlbetonbehälter in Frage, zum anderen ein eingegrabener Polyethylen-Behälter (PEB) und zum dritten ein eingehauster und überdachter Edelstahlbehälter. "Edelstahl liegt im Trend", gab Hermle die Richtung für die Diskussion vor. "Es ist leicht zu reinigen, sehr dicht und von allen Seiten einsehbar – anders als der Stahlbetonbehälter."

Angesichts der gestiegenen Auflagen des Gesundheitsamtes riet er zu Edelstahl, wenngleich die Investitionskosten hoch und der Eingriff ins Landschaftsbild deutlich seien. "An diesem Standort sehen wir das aber nicht als Totschlagkriterium an", sagte Hermle mit Blick auf die Tatsache, dass der Hochbehälter von Pflanzen umgeben sein werde.