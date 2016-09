Meßstetten LEA-Leiter Frank Maier hört auf

Aus diesem Grund tritt Frank Maier am Mittwoch seine neue Stelle an als stellvertretender Leiter des Referats 15.1 im Regierungspräsidium Tübingen, das zuständig ist für Eingliederung und Ausländerrecht und bis Anfang 2016, bevor das neue Referat Flüchtlingsunterbringung die Arbeit aufnahm, auch für die Lea verantwortlich war. Ein Themengebiet dort wird für Maier die Rechts- und Fachaufsicht über die unteren Ausländerbehörden bei den Stadt- und Landkreisen sein, und er wird mit für die Ausweisung von straffällig gewordenen Ausländern zuständig sein. Zunächst bis Ende des Monats wird er pendeln zwischen den beiden Posten, bis alles in geordneten Bahnen läuft.

Nachfolger auf dem Posten in der Lea wird der bisherige Stellvertreter Herbert Scheffold, dem Uwe Lau – bis dato in Sigmaringen – als Stellvertreter zur Seite rückt.

Ein wesentlicher Punkt für Maier, bereits jetzt zu gehen, ist die Tatsache, dass die Zugangszahlen bei den Flüchtlingen deutlich zurückgegangen sind: "Seit Frühjahr haben wir eine andere Situation als vor eineinhalb Jahren, als alles intensiver war mit dem Neuaufbau der Einrichtung, hohen Flüchtlingszahlen und massiven Überbelegungen." Derzeit leben 325 Menschen in der Lea, die Einrichtung ist "gut aufgestellt", die Abläufe sind klar und der Zugang von maximal zehn Flüchtlingen am Tag lässt sich "gut bewältigen". Die Strukturen sind aufgebaut: "Ich werde nicht mehr so dringend gebraucht, die Arbeit ist weniger geworden." Der Acker ist also weitgehend bestellt: Frank Maier kann guten Gewissens gehen.

Das wird er tun im Stillen, ohne Abschiedszeremonie – mit dem "guten Gefühl", dass sein erfahrener Nachfolger die Arbeit bestens fortführen wird. Ihm, den Mitarbeitern und der Lea wünscht er, dass die Einrichtung so weiter läuft und funktioniert, vor allem auch, dass die Ehrenamtlichen weiterhin mit viel Herzblut und Engagement dabei bleiben: "Das ist unersetzbar."

"Es war eine schwere Aufgabe, zwischendurch 3500 Menschen unterzubringen"

In der Rückschau gab es einige schwere Aufgaben, etwa zwischendurch 3500 Menschen unterzubringen: "Das war eine sehr schwierige Situation, die viel abverlangt hat und für alle unbefriedigend war." Maier wäre es damals lieber gewesen, die Belegungszahl bei maximal 1000 Personen zu halten: "Aber es war nicht anders möglich."

Mitnehmen wird er die "sehr wertvollen Erfahrungen mit den Bewohnern": "Durch diese persönlichen Kontakte habe ich einen ganz anderen Blick auf die Situation der Flüchtlinge bekommen und einiges über die individuellen Schicksale erfahren."