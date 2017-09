Meßstetten Helfer setzen "Maßstäbe der Menschlichkeit"

Dafür zu sorgen, dass Menschen aus verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, Religionen, Erfahrungen und Erwartungen in der Lea friedlich und weitgehend konfliktfrei leben, sei eine Mammutaufgabe gewesen, die bewältigt worden sei. Was die zahlreichen Helfer geleistet hätten, sei "praktischer Humanismus". Das habe Maßstäbe der Menschlichkeit gesetzt. Freiheit sei das höchste Gut. Es lohne sich, sich dafür jeden Tag einzusetzen und den Anfängen eines dumpfen Nationalismus Einhalt zu gebieten.

Großer Dank an die vielen Ehrenamtlichen

Eine Hommage an die Helfer aus dem gesamten Zollernalbkreis übermittelte Karl-Otto Gerstenecker, verantwortlich für die Ehrenamtskoordination in der Lea Meßstetten. Er erinnerte an das Begegnungszentrum, das Internet-Café, das bis zum Ende der Lea 5362 Stunden geöffnet gewesen sei und 36 399 Personen aufgesucht hätten, an die Kleiderspenden, die bis zu 40 Menschen in der Kleiderkammer sortiert hätten, an Sprachunterricht und Fußballspielen, an Basteln und Spielen mit den Kindern, an Schach sowie Strick- und Häkelrunden, an die Besuche im Wald und das Schlittenfahren, an Tischtennisturniere und Fahrdienste für Flüchtlinge.

Fast 300 ehrenamtliche Helfer hätten im Begegnungszen­trum mitgeholfen. Streetworker seien im Einsatz gewesen. Und es gab kulturelle Veranstaltungen und Ausflüge. Gerstenecker dankte für diese "tolle Zusammenarbeit der ehrenamtlichen Helfer".