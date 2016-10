Meßstetten Es kommt eine neue Klangfarbe dazu

Meßstetten-Hossingen. Die Orgel in der evangelischen Nikolaus-Kirche in Hossingen ist momentan nicht im Einsatz. Die Orgelpfeifen sind ausgebaut, sitzen aufgereiht in den Kirchenbänken und harren der Dinge, die da geschehen, nämlich dass das Instrument gereinigt und erweitert wird, wie Pfarrer Reinhold Schuttkowski bei einem Rundgang durch das Gotteshaus berichtet. Zudem sind "ein paar Kleinigkeiten" zu renovieren und zu reparieren. Denn der Staub der Zeit hat auf der Orgel angesetzt.

Ein paar Register werden teilweise erneuert. Ein neuer Klang kommt dazu. Andere Register werden anders zugeordnet auf die zwei Manuale. Mit den beiden Tastenreihen lässt sich jeweils eine eigene Klangfarbe erschaffen. Somit liegen dann bestimmte Klänge jeweils auf einem anderen Manual. Gleichzeitig wird die Orgel erweitert; der innere Raum des Instruments wird vergrößert: "Es ist sehr eng in der Orgel, die Bauteile hängen aufeinander", erläutert der Pfarrer. Jetzt wird die Orgel räumlich etwas größer, damit man sich innen besser bewegen kann.

Kirchengemeinde hat die 30 000 Euro an Kosten mit Aktionen finanziert