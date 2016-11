Meßstetten Bürgermeister ruft zu Spenden für Unfall-Waisen auf

Er bitte "herzlich", sagt Frank Schroft, um eine Spende für die vier Kinder der Familie Müller, zwei Zwillingsmädchen im Alter von zwei Jahren sowie zwei Jungs im Alter von sechs und sieben Jahren. Bei aller Tragik könne man so dazu beitragen, ihren Lebensweg in finanzieller Hinsicht ein wenig zu ebnen. Die Beträge, die auf das eigens eingerichtete Spendenkonto (siehe Info) fließen, sollen zweckgebunden für das Wohl der vier Kinder, "insbesondere für deren schulische und berufliche Ausbildung", verwendet werden.

Die Zwillingsmädchen und deren ältere Brüder waren zusammen mit ihrer Mutter (42) und einem weiteren Bruder im Alter von zehn Jahren am frühen Abend des 31. Oktober bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 27 nahe Mössingen verunglückt (wir berichteten). Die Meßstetterin war aus Richtung Tübingen kommend in die Heimat unterwegs, als sie auf der so genannten Ofterdinger Steige das Stauende übersah – und frontal in ein Auto fuhr.

Die 42-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, der zehnjährige Sohn starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die vier anderen Kinder wurden schwer verletzt in die Klinik gebracht. Sechs weitere Menschen wurden ebenfalls verletzt.