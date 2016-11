Mössingen/Meßstetten Mutter und Sohn sterben bei Unfall auf B 27

Deutschland

Angriff auf Lufthansa: Ryanair will in Frankfurt landen

Der irische Billigflieger Ryanair will nun auch an der Lufthansa-Heimatbasis in Frankfurt starten und landen. Der dortige Flughafenbetreiber Fraport und Ryanair kündigten eine gemeinsame Pressekonferenz an, die am Mittwochvormittag an Deutschlands größtem Flughafen stattfinden soll.