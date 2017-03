Loßburg Lombach: Feuerwehr löscht Brand in Neubau

Loßburg-Lombach - Die Feuerwehren aus Loßburg und Lombach sind am Dienstagmorgen zu einem Brandeinsatz in die Frühlingsstraße nach Lombach alarmiert worden. Anwohner hatten gemeldet, dass dort ein mehrgeschossiger unbewohnter Neubau in Vollbrand stehen würde, wie die Feuerwehr mitteilt.