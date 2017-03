Loßburg Großes Interesse am neuen Sportprofil

Gisonni machte deutlich, wieso sich die ehemalige Loßburger Realschule für die Schulform der Gemeinschaftsschule entschieden hatte. Hierbei zog er einen Vergleich, wie das Lernen nun an einer Realschule aussehen würde, wenn man diesen Schritt nicht gegangen wäre. So wäre es an der Realschule nicht möglich gewesen, das erweiterte Niveau, also das Gymnasialniveau, anzubieten. Auch die Einrichtung eines Profilfachs – die Gemeinschaftsschule Loßburg hat sich für das Profilfach Sport entschieden – wäre an der Realschule nicht möglich gewesen. Danach kamen Eltern und Schüler mit der Schulleitung und dem Kollegium bei einem Imbiss, der von der hauseigenen Catering-AG zubereitet wurde, in der Lernlandschaft beziehungsweise im Innenhof ins Gespräch. Die Anmeldung an der Gemeinschaftsschule findet am Dienstag, 4. April, von 8 bis 11.45 Uhr sowie von 13.30 bis 17.30 und am Mittwoch, 5. April, von 8 bis 11.45 Uhr statt.