Loßburg Eisiger Start für "Tatort" in Ödenwald

Der Adrionshof in Ödenwald. Innen hört man das Hämmern, draußen stehen die offenen Lastwagen. Letzte Vorbereitungen für den "Tatort"-Dreh. Suche nach dem Aufnahmeleiter. Es heißt nur: "Fahren Sie mal in den Wald." Da steht er dann: Daniel Geier. Mitten im Wald. Er sagt: "Ich bin gerade dabei, mit dem Bauhof noch zu klären, wo geräumt werden muss. Denn morgen ist Drehstart um 8 Uhr hier im Wald." Sonne? Die scheint zwar unten am Adrionshof, aber nicht hier zwischen den Bäumen. Das heißt: Es wird ein Bibber-Start. Denn laut Wettervorhersage wird es zum Drehstart minus zwölf Grad haben.

Basis im Nachbarhof

Geier ist im Stress. Der Aufnahmeleiter des "Tatort"-Teams: "Heute ist Anreisetag. Die meisten sehen die Location zum ersten Mal. Wir sind unten gerade dabei, die letzten Details der Infrastruktur für die nächsten vier Wochen einzurichten. Unten ist die Basis im Nachbarhof. Dort haben wir Maske, Garderobe und Catering." Der "Tatort"-Dreh steht kurz bevor. Und für Geier sind noch jede Menge Details zu klären. Bekommt er den großen Lastwagen mit dem kompletten Equipment? Geier sagt: "Die wollen uns den Sprinter schicken. Da ist aber kein Molton drin, um das Schwimmbad abzuhängen. Das könnten wir zwar auch mit Hausmitteln machen, aber das dauert natürlich."