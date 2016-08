Löffingen Im Dorf-Cafe klingt’s wie damals

Löffingen. Ab September wird jeden Monat im Dorf-Cafe in Seppenhofen nun zum gemeinsamen Singen in geselliger Runde eingeladen.

Schon mehrmals hätte er die Anfrage nach einem Volksliedersingen bekommen, erklärt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, vor allem nachdem im Gasthaus Adler in Döggingen das Volksliedersingen aufgrund der Schließung zum Erliegen kam. Über zehn Jahre wurde hier regelmäßig gesungen und musiziert, mit dabei auch regelmäßig Sänger aus Löffingen. Nun soll diese Erfolgsgeschichte in Seppenhofen im "Dorf-Café" weiter gehen. Zwei Stunden lang wird das alte Liedgut wieder belebt werden, hierzu sollen auch Singbüchlein zur Verfügung stehen. 30 Stück sind vorhanden, bei Bedarf kann die Zahl jederzeit erhöht werden, so die Initiatoren. Für die musikalische Unterstützung wird Dieter Vierlinger mit der Gitarre und Achim Schropp mit der Ziehharmonika sorgen.

Die Idee des Liedersingens wird im Advent von der Trachtengruppe angeboten, aber auch der Schwarzwaldverein singt. "Volkslieder sind ein Kulturgut", so Arno Gärtner der Pfarrgemeinderatsvorsitzende und pensionierter Lehrer. Gerade ältere Bürger suchten nach der Möglichkeit Volkslider zu singen und dies ganz ohne Vereinsverpflichtungen, so Dieter Vierlinger, der als Musiker und Sänger auch bei den "Ösch-Fuzzis" oder bei der Trachtengruppe seit Jahrzehnten aktiv ist. Er war es auch der nach einem Ort für das offene Volksliedersingen suchte und im Dorf-Cafe in Seppenhofen eine offene Tür fand.