Löffingen Gündelwanger Tänzer helfen aus

Nicht nur diese Heimatverbundenheit als Trachtenträger zeichnet die Trachtengruppe aus, sondern auch ihre Kreativität. So lud sie für die Kulturnacht zum "Projekttanz Streetdance etwas anders" ein und gleich 13 Gasttänzer tanzten mit. Tanzlehrer Thomas Haag hatte zur Eröffnung "Lucifer" von "The Alan Parsons Projekt" ausgesucht. "Ich war total überrascht", erklärte Dieter Köpfler, der sich dem Projekt angeschlossen hatte. Obwohl es in Strömen regnete, ließen es sich die Tänzer nicht nehmen, zumindest einen Teil ihre Projekttänze vor begeistertem Publikum auf die Straße zu bringen.

Zu Brauchtum und Kultur, so Schriftführerin Uli Rheiner, gehören das Adventsliedersingen mit Weihnachtsbrötle in der Seniorenwohnanlage, die Beteiligung am Patrozinium und am Fastnachtsmontag-Umzug und der Brauchtumsnachmittag mit Volkstänzen und Musik vom Akkordeonclub Neustadt. Das Minus in der Kasse von Claudia Heer konnte durch die Rücklagen ausgeglichen werden. Bei den Wahlen wurde die Vorstandschaft in ihren Ämtern bestätigt.

Freuen durften sich die Tanzlehrer Thomas Haag und Felicitias Zepf, die erstmals den goldenen Tanzschuh erhielten. Diese Auszeichnung ist eigentlich den aktivsten Probenbesuchern vorbehalten, doch diesmal gab es keine eindeutige Wertung. Eine Auszeichnung für langjährige Mitgliedschaft ging an Thomas Haag, Inge Sibold und Claudia Heer für 20-jährige Mitgliedschaft und Gaby Senn für zehn Jahre.