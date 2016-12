Löffingen Feuerwehr löscht Brand in Heizungskeller

Anwohner entdeckten nach Polizeiangaben kurz vor 7 Uhr den Brand, als dicker Rauch aus den Kellerräumen quoll. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr, die schnell am Brandort eintraf. Mit 40 Mann waren die Feuerwehren aus Löffingen und Göschweiler mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Wehrmänner verschafften sich unter Atemschutz rasch Zugang zum Keller und begannen mit den Löscharbeiten. Der Schnellangriffstrupp setzte zur Brandbekämpfung Schaum ein. Da sich in dem Heizungskeller auch Brennholz befand, musste das Holz von den Wehrmännern komplett ausgeräumt werden.

Eisige Temperaturen machten den Einsatz nicht einfacher. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich das im Heizungskeller gelagerte Brennholz entzündet. Was jedoch dazu führte, muss noch ermittelt werden. "in Übergreifen des Feuers auf das übrige Gebäude konnte durch das schnelle um umsichtige Einschreiten der Feuerwehr verhindert werden", informierte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.